Göggingen (dpa/lsw) - Ein Pferd ist beim Zusammenprall mit einem Linienbus im schwäbischen Göggingen (Kreis Sigmaringen) ums Leben gekommen. Das Tier war mit Artgenossen auf eine Bundesstraße galoppiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort stieß der unter anderem mit Schülern besetzte Bus mit dem Pferd zusammen. Es verendete an seinen Verletzungen vor Ort. Die Fahrgäste blieben bei dem Unfall am Donnerstag den Angaben nach unverletzt.

Mitteilung der Polizei