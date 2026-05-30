Baden-Württemberg Pfefferspray in Regionalzug versprüht - Frau leicht verletzt

Pfefferspray
Die mutmaßlichen Täter sollen in Esslingen aus dem Zug gestiegen sein. (Symbolbild)

Unbekannte versprühen in einem Regionalzug Pfefferspray und ergreifen dann die Flucht. Fahrgäste atmen den Reizstoff ein, eine Frau klagt über gereizte Augen. Worauf die Bundespolizei jetzt hofft.

Esslingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einem Regionalzug auf dem Weg von Aulendorf nach Stuttgart wahllos Pfefferspray versprüht und dann die Flucht ergriffen. Sie seien nach Zeugenaussagen in Esslingen aus dem Zug gestiegen und getürmt, teilte die Bundespolizei mit, die mit Einsatzkräften am Stuttgarter Hauptbahnhof den Zug sicherte. Bislang habe eine Frau über Augenreizungen geklagt.

Hoffnungen machen sich die Ermittler dennoch: Es sei möglich, dass der Zug videoüberwacht sei. Das werde nun geprüft, sagte ein Sprecher.

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