Friedrichshafen (dpa/lsw) - Eine Gruppe mutmaßlicher Jugendlicher soll im Eingangsbereich eines Einkaufzentrums in Friedrichshafen Pfefferspray versprüht haben. Rund ein Dutzend Menschen klagte über Atemwegsprobleme und Reizungen, drei kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst unklar waren die Hintergründe der Geschehnisse am Dienstagabend. Möglicherweise könnte es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gegeben haben. Die Polizei hat ihren Angaben zufolge Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

