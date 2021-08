Pfarrer Axel Imhof aus dem elsässischen Lauterbourg hat in einem Theaterstück festgehalten, welchen Belastungen die deutsch-französische Freundschaft durch die Grenzschließungen in der Corona-Krise ausgesetzt war. Für die Stadt Karlsruhe habe er nun einige Szenen daraus vertont, sagte Imhof. Diese sollen am Europatag am 9. Mai bei einer Live-Lesung auf dem Karlsruher Marktplatz zu hören sein.

„Wir konfrontieren die Zuhörer mit einer Situation, die nicht einfach war, die Spannungen erzeugt hat“, sagte Imhof. Während der Grenzschließungen waren Franzosen in Deutschland stellenweise Anfeindungen ausgesetzt. Die Kontrollen an der Grenze hätten Menschen verletzt, für die die gewachsenen Beziehungen zum Nachbarland zum Selbstverständnis ihrer Identität gehörten. „Es ging um mehr als nur praktische Einschränkungen“, sagte der Pfarrer, der selbst mit einer Deutschen verheiratet ist.

Das Stück solle keine Lobeshymne sein, weil vieles politisch nach wie vor nicht gut funktioniere. Imhof verweist unter anderem auf eine fehlende gemeinsame europäische Strategie gegen die Eindämmung des Coronavirus. Deutschland und Frankreich beispielsweise reagierten jeweils zeitversetzt.

Für sein Theaterstück ist Imhof auf der Suche nach Mitspielern. Zu einigen Interessenten aus Frankreich und Deutschland hält er per E-Mail Kontakt. „Proben sind bisher leider nicht möglich.“ Sollte die Lesung auf dem Karlsruher Marktplatz scheitern, soll ein Video mit Untertiteln auf der Internetseite der Stadt abrufbar sein. Dafür hat er Szenen auf Deutsch und Französisch eingesprochen.

Pfarrer Imhof hat seit 2018 eine Pfarrstelle in der „Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine“ inne, die zu gut einem Drittel grenzüberschreitende Beziehungen beinhaltet.

Kontakt

Wer an dem Theaterstück mitwirken will, kann sich an Pfarrer Axel Imhof wenden: per E-Mail an axel.imhof@yahoo.com oder unter Telefon 00336 89 28 30 43.