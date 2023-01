Das Pfalztheater Kaiserslautern gastiert mit dem Musical „Songs for a New World“ am Dienstag, 24. Januar, ab 20 Uhr in der Landauer Festhalle. Das Werk von Jason Robert Brown heißt im Untertitel auf Deutsch „Lieder für eine neue Welt“ udn erzählt von Menschen, die vor Entscheidungen stehen, die alles verändern können, teilt das Pfalztheater mit.

Dieses erste Musical des US-amerikanischen Komponisten und Songschreibers, uraufgeführt 1995 in New York, spannt in einem szenischen Zyklus von 16 Songs der Stilrichtungen Pop, Gospel, Jazz und Funk den Bogen von der Hoffnung spanischer Auswanderinnen und Auswanderer im Jahr 1492 über die Amerikanische Revolution von 1775 bis hin zu ganz alltäglichen Situationen in der Jetztzeit.

Am Wendepunkt

Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich an einem Wendepunkt in ihrem Leben befinden, damit konfrontiert, eine Wahl zu treffen: Wagen sie den Schritt in eine ungewisse Zukunft oder reicht es ihnen, lediglich von ihr zu träumen? Vier Darstellerinnen und Darsteller – Amber-Chiara Eul, Adrienn Čunka, Marco Trespioli und Tobias Joch – schlüpfen in die unterschiedlichen Charaktere, begleitet von einer kleinen Band mit Bass, Drums, Percussion und Klavier.

Brown ist mehrfacher Gewinner des Tony Awards und gilt als kreativer Kopf, der sich in seiner Arbeit nicht den kommerziellen Gesetzen des Broadways unterwirft.

Eintrittskarten für das Pfalztheater- Gastspiel gibt es im Büro für Tourismus im Rathaus, online unter www.ticket-regional.de, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional und an der Abendkasse.