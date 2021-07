Die Grodramsteiner Künstlerin Madeleine Dietz stellt für die Spendenaktion „Ein Bernhard für die Pfalz“ zwei Kleinplastiken zum Verkauf zur Verfügung: „Tresor“ von 2011 und „Ent-Festung“ von 2021. Jetzt wird die Künstlerin bei einem Online-Angebot der Pfalzgalerie Kaiserslautern vorgestellt.

Der Verkaufserlös der beiden Dietz-Arbeiten kommt vollständig dem Kauf einer Plastik des Jockgrimer Künstlers Franz Bernhard zugute, die vor der Pfalzgalerie platziert werden soll. Die stellvertretende Museumsdirektorin Annette Reich spricht am Mittwoch, 21. Juli, um 12.30 Uhr mit Madeleine Dietz.

Die Künstlerin, 1953 in Mannheim geboren, ist bekannt für ihre großformatigen Plastiken und Installationen, die sie bevorzugt in einer Kombination aus Stahl und Erde realisiert. Dabei verwendet sie geometrische Formen, wie zum Beispiel Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis, die ihren Arbeiten zugrunde liegen. In ihrer reduzierten, abstrakten Bildsprache vermögen die Werke, ein hohes Maß an Kraft und Energie bei gleichzeitiger Ruhe und Konzentration auszustrahlen. Dies gilt auch für die zwei Meter hohe, 2010 entstandene „Säule“, die sich im Bestand des Museums Pfalzgalerie befindet.

Info

Anmeldung zum Online-Gespräch per E-Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de.