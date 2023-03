Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Terminkalender des 17-jährigen Max Moulliet ist nun noch enger getaktet. Der Gymnasiast ist seit Januar im Bundeskader der Bogenschützen. Zum Training im Heimatverein Hatzenbühl und in seinem neuen Verein BSC Karlsruhe kommt alle acht Wochen noch das Training für den Bundeskader in einem Leistungszentrum in Berlin dazu.

Viel „Freizeitprogramm“ für den Jugendlichen, der auch die Schule wichtig nimmt: „Ich will in einem Jahr ein gutes Abitur schreiben, an meiner angestammten Schule, dem Pamina-Schulzentrum