Petra Binder, geboren als Winzertochter in St. Martin, verschlug es nach Württemberg, wo sie inzwischen als Teil des Kabarettduos Dui do on de Sell große Säle füllt. Mit ihrer Partnerin Doris Reichenauer kommt sie wieder zu einem Auftritt in die Südpfalz: am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, im Haus des Gastes Bad Bergzabern. Das schwäbisch-pfälzische Damenduo zeigt noch einmal sein Programm „Reg mi net uf“, in dem es aufgreift, was das Alltagsleben an Kuriositäten bietet, wenn der Mann seinen Ruhestand antritt und die Kinder erwachsen werden, die ersten, eventuell ernstzunehmenden Beziehungspartner nach Hause bringen. Karten gibt es in Bad Bergzabern bei Palatina Sport und unter der Ticket-Hotline 01806 700 733.