„Summertraam un Raseschach“ lautet der Titel eines musikalisch-literarischen Abends in Pfälzer Mundart am Donnerstag, 17. Juni, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Birkweiler. Auf dem Programm mit Pfälzer Humor und Tiefgang stehen Songs des Liedermachers Peter Schraß und Texte des Kolumnisten und RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Redakteurs Michael Konrad („Ich mään jo blooß“).

Auf der Bühne agieren außerdem die als Organisatorin des Fermate-Klassikfestivals bekannte Sopranistin Ilse Berner aus Birkweiler, der für seine Jazz-Improvisationen gefeierte Landauer Gitarrist Benno Burkhart.

Anmeldung und Kartenreservierung (15 Euro) ist nur über den Link bit.ly/konzertbirkweiler möglich.