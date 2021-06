Mit neuer Band eröffnet der Karlsruher Saxofonist Peter Lehel, Träger des Jazzpreises Baden-Württemberg, die Sommersaison in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. Am 20. und 21. Juni jeweils um 20 Uhr steht „The New Peter Lehel Quartet“ in der Reihe „Kultur in der Klotze“ auf der Zeltbühne und spielt moderne Jazz- und Blues-Arrangements. Mit dabei: Ull Möck an den Tasten, Dirk Blümlein am E-Bass und Christian Huber am Schlagzeug.

Nach über 20 Jahren Bandhistorie des klassischen Peter Lehel Quartetts mit 15 CD-Einspielungen, zahlreichen Konzerten und Tourneen, mit unterschiedlichster Musik mit Einflüssen von Coltrane, Bartók, Crossover, Klassik und Jazztradition, hat der Karlsruher Saxofonist und Komponist Lehel nun also eine neue Viererbesetzung am Start. Sie ist durch einige Asientourneen in den letzten beiden Jahren als Band-on-the-Road zusammengewachsen. Der Sound der Band ist frisch, groovy, modern, offen, experimentierfreudig und immer fein arrangiert, ausgewogen pendelnd zwischen Improvisation und Komposition, mit viel Freiheit für alle Beteiligten.

Karten gibt’s unter https://bit.ly/KulturinderKlotze.