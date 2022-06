Die Adler Mannheim haben die Personalplanung in der Verteidigung abgeschlossen. Matt Donovan trägt in der kommenden Saison das Trikot des Clubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 32 Jahre alte Verteidiger aus Amerika erhält einen Einjahresvertrag, wie die Mannheimer am Freitag vermeldeten. Zuletzt spielte Donovan in der nordamerikanischen AHL für die Milwaukee Admirals.

Mannheim (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung