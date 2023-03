Der österreichische Star-Percussionist Martin Grubinger (39) bekommt in diesem Jahr den Heidelberger Frühling Musikpreis. Er werde damit für «beispiellose Verdienste um die Heranführung eines breiten Publikums, insbesondere einer jungen Generation, an die Musik und sein damit verbundenes soziales Engagement» gewürdigt, teilte das Musikfestival «Heidelberger Frühling» am Dienstag mit. Grubingers Spiel auf hunderten Instrumenten gehöre zu den faszinierendesten Phänomenen, die die Musik heute zu bieten habe.

Heidelberg (dpa) - Der Schlagzeug-Virtuose Grubinger gilt als einer der Besten in seinem Fach. Er ist bekannt für seine Performances auf zahllosen Schlaginstrumenten. Im Sommer will der 39-Jährige seine Bühnenkarriere beenden.

Der mit rund 10.000 Euro dotierte Musikpreis würdigt seit 2013 Persönlichkeiten, die sich besonders intensiv für die Vermittlung von klassischer Musik einsetzen. Die Auszeichnung soll am 5. April verliehen werden.

Website Grubinger