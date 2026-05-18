Mit einer Ortungs-App spürt eine Stuttgarterin ihre gestohlenen Kopfhörer auf – und führt die Polizei direkt zum mutmaßlichen Einbrecher.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit ihrem Handy hat eine Frau aus Stuttgart ihre gestohlenen Kopfhörer geortet - und damit auch den Dieb. Die Polizei konnte den 36-Jährigen daraufhin festnehmen, der zuvor in die Wohnung der 41-Jährigen eingebrochen sein soll.

Wie die Ermittler mitteilten, soll der Mann am frühen Freitagmorgen in die Wohnung der Frau eingestiegen sein und die Kopfhörer, zwei Laptops, Kleidung und Taschen gestohlen haben. Die 41-Jährige rief am Morgen die Polizei - doch der Verdächtige war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet.

Über ihr Handy konnte die Frau dann ihre Kopfhörer in der Innenstadt orten. Dort trafen die Polizisten den 36-Jährigen an - und in einem Karton fanden die Beamten alle gestohlenen Gegenstände der 41-Jährigen.

Aufgrund anderer Ermittlungen zu dem Mann wurde zudem eine Wohnung durchsucht, in der die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut wie Laptops, Debitkarten und diverses Werkzeug fanden. Der 36-Jährige und eine 38-jährige Frau werden außerdem verdächtigt, gestohlene Metallgegenstände an Schrotthändler verkauft zu haben.