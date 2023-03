In einem Hotel in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind wegen einer nicht richtig funktionierenden Pelletheizung sechs Menschen verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich. Sie erlitten am Dienstagmorgen Kohlenmonoxidvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte räumten das Hotel. Den Angaben nach war der Ausgangspunkt im Heizungskeller des Hotels.

Hinterzarten (dpa/lsw) - Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und konnte es anschließend wieder freigeben; mit Ausnahme des direkt betroffenen Bereichs bei der Heizungsanlage. Die genaue Ursache des Unfalls ist bisher unklar.

