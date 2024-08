Heftiger Starkregen im Landkreis Karlsruhe hat insbesondere die Saalbach anschwellen lassen. Eindrucksvoll machen das die Karten der Hochwasserzentrale deutlich.

Gondelsheim (dpa/lsw) - Der Wasserstand der Saalbach im Landkreis Karlsruhe ist infolge der heftigen Regenfälle massiv gestiegen. Eine Ansicht der Hochwasserzentrale für den Pegel Gondelsheim zeigt, dass die Linie in den vergangenen Tagen und bis weit in den Dienstag hinein unter der Marke von zehn Zentimetern verlief. Am Abend dann schnellt die Kurve schlagartig auf über 2,70 Meter hoch - und übertraf den Daten zufolge damit auch Hochwasserereignisse aus den Jahren 2013 (2,23 Meter), 2015 (2,06 Meter) und 1983 (1,95 Meter). Am späten Abend war aber auch zu sehen, dass der Pegelstand wieder sank.

Zu diesem Zeitpunkt wurde für den flussabwärts gelegenen Pegel Bruchsal noch ein Anstieg erwartet. Hier war der Wasserstand von unter 30 Zentimetern tagsüber in Windeseile auf fast 1,90 Meter angewachsen. Beim Hochwasser 2013 hatte der Pegelstand 1,68 Meter betragen. Von einem sogenannten 100-jährlichen Hochwasser gehen Fachleute hier aus, wenn die Marke von 2,10 Metern erreicht wird, von einem 50-jährlichen Hochwasser bei 1,92 Metern. Derartige Angaben nennt die Hochwasserzentrale für den Pegel Gondelsheim nicht.