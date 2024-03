Rot an der Rot (dpa/lsw) - Ein Pedelec-Fahrer ist in Rot an der Rot (Kreis Biberach) am Samstag von einem Auto frontal erfasst und schwer verletzt worden. Der 77-Jährige kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 41-jähriger Autofahrer hatte den Radfahrer übersehen und dessen Vorfahrt missachtet. Der Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. An dem Auto und an dem Pedelec entstand ein Schaden von schätzungsweise 4 000 Euro.

Pressemitteilung