Ein Mann verliert aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec. Er kommt von der Straße ab und stürzt in einen Abwasserschacht. Im Krankenhaus stirbt er an seinen schweren Verletzungen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Sturz in einen Abwasserschacht in Stuttgart ist ein 67 Jahre alter Pedelec-Fahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er habe am Montagabend im Stadtteil Zuffenhausen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad verloren, teilte die Polizei mit. Demnach kam er links von der Straße ab und stürzte. Der 67-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen.