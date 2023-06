Unterschneidheim (dpa/lsw) - Ein Mitarbeiter eines Autohauses in Unterschneidheim (Ostalbkreis) hat bei einem Kundenauto Gas- und Bremspedal verwechselt und ist gegen eine Hebebühne in der Werkstatt gerast. Der 17-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb einige Stunden später im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung