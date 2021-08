Paul Becker ist bei den süddeutschen Meisterschaften der Sprinterkönig der M15-Klasse. Sevetlana da Silva ist noch nicht lange auf dieser Distanz unterwegs und stellt ihre Trainerin in Frankfurt zufrieden. Apenayan Vasan ist zweimal Vizemeister.

Die 100 Meter sind noch nicht lange Sevetlana da Silvas Disziplin. „Sie wollte immer die 100 Meter probieren. Sie mag an sich lieber das Sprinttraining“, erzählt ihre Trainerin Tanja Hellmann, die entschied: „Wir laufen einfach beides“ – 100 und 800 Meter. Sie, die auf Langstrecken unterwegs, sehr ausdauernd ist, trainiert die Leistungsgruppe der LG Rülzheim – und ist mit dem Abschneiden bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Frankfurt zufrieden: „Es war sehr gut.“

Mit Bestzeit ins Finale

Da Silva sprintete in Frankfurt in 13,01 Sekunden ins Finale der Schülerinnen W14. Neue Bestzeit. Im Lauf der acht Schnellsten kam sie in 13,04 Sekunden auf Platz fünf. Über 800 Meter erreichte sie in 2:26,74 Minuten den achten Platz.

Ihre Trainingspartnerin Emelie Sauter fehlte. Hellmann erklärt: Die Meisterschaft ist verschoben worden. Da Silva war vor dem neuen Termin im Urlaub, Sauters hatten für den neuen Termin Urlaub gebucht. Umzubuchen ging nicht.

„Es ist ganz gut, dass sie sich Konkurrenz machen“, findet Hellmann, die in der Regel erst Jugendliche ab zwölf Jahren zu sich nimmt. Bei da Silva machte sie eine Ausnahme. Auch deren große Schwester Ceunyvania da Silva war schon bei ihr.

„Chef und Athlet sind zufrieden“

Gut, besser, am besten: Paul Becker vom TV Nußdorf war der schnellste M15-Sprinter der Veranstaltung. Im Finale krönte er sich in 11,65 Sekunden. „Chef und Athlet sind zufrieden“, hieß es vom TVN. Gegenwind verhinderte eine bessere Zeit. Weil Becker auch die geforderte Zusatzleistung im Weitsprung erreicht hat, kann er an der U16-DM in Hannover teilnehmen.

Jan Rheude vom LCO Edenkoben qualifizierte sich überraschend für das 100-Meter-Finale der M14 und belegte Rang acht in 12,61 Sekunden.

Vasan zweimal Vizemeister

Apenayan Vasan vom LCO Edenkoben ist zweimal süddeutscher Vizemeister der U23: über 200 Meter in 22,34 und über 400 Meter mit Bestzeit von 49,27 Sekunden. In seinem Sog steigerte sich Sebastian Renner auf 50,53 Sekunden, Platz fünf.

Zwei vierte Plätze blieben Ronja Walthaner vom ASV Landau in der W15: Über 80 Meter Hürden lief sie recht gute 12,03 Sekunden. Im Hochsprung „floppte“ sie: 1,56 m, weit unter Bestleistung. Teamkollegin Janika Nehm bestritt in der W14 den Hürdensprint (13,39 Sekunden im B-Finale) und Weitsprung (4,57 m, 16.). Weiter geht’s mit den Pfalzmeisterschaften am 29. August in Neustadt.