Paul Becker vom TV Nußdorf hat bei den deutschen U16-Meisterschaften in Hannover seinen größten Erfolg erreicht: Dritter im 100-Meter-Sprint der M15. Bei seinem Erfolg bei den Pfalzmeisterschaften in Neustadt hatte er sein Potenzial und die gute Vorbereitung für die Meisterschaften angedeutet. Als Süddeutscher Meister mit 11,55 sek trat er auf dem 13. Meldeplatz an. Sein Ziel: das Erreichen des Finals. Als Sieger im vierten Vorlauf in neuer Bestzeit von 11,35 sek gelang Becker die direkte Quali für das A-Finale. Da es in den Vorläufen einige Fehlstarts gegeben hatte, der Starter schnell geschossen hatte, entschieden sich Athlet und Trainer auf einen Sicherheitsstart. Der gelang dem jungen Athleten hervorragend mit einer weiteren Steigerung auf 11,32 sek und dem bisher größten Erfolg seiner jungen Sprinterlaufbahn. Ronja Walthaner vom ASV Landau verzichtete auf ihre zwei Wettkämpfe.