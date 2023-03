Die Rock-Diva Patti Smith kommt nach Karlsruhe: Dem Kulturzentrum Tollhaus ist es gelungen, die Sängerin für ein Konzert zu verpflichten für 7. Oktober. Am Freitag gibt’s Karten.

Die „einzigartige Mystikerin“, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sie nannte, kommt nach ihrer spektakulären Rekord-Tournee 2022 mit knapp 40.000 Fans und zwei Open Air-Konzerten im Juni 2023 noch einmal für einige wenige Konzerte nach Deutschland. Dabei hat sie kleinere Hallen und besondere Orte ausgewählt, in denen ein eher intimer Kontakt zum Publikum möglich ist. Sie wolle an Orten spielen, „an denen sie schon länger nicht mehr aufgetreten ist, die ihr aber viel bedeuten“, heißt es in der Pressemitteilung. Am 7. Oktober gehört das Tollhaus dazu. Schon zum dritten Mal gibt Patti Smith hier ein Konzert. Der Vorverkauf startet am Freitag, 31. März, um 12 Uhr über www.tollhaus.de.