Die Polizei schreitet ein. Bei der Festnahme leistet der Mann erheblichen Widerstand. Was ist passiert?

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Patient soll in Mannheim einen Rettungssanitäter angegriffen haben. Der 45-Jährige habe den Sanitäter zu Boden geworfen. Als die Polizisten eintrafen, habe der Sanitäter am Boden gelegen und der Patient habe ihn am Kragen gepackt, teilte die Polizei mit. Beamte schritten demnach ein und nahmen den Mann fest.

Der 45-Jährige soll bei der Festnahme seinen Kopf auf den Boden geschlagen und gegen die Polizisten getreten haben. Laut Polizei waren sechs Beamte notwendig, um ihm Hand- und Fußfesseln anzulegen. Auf dem Polizeirevier habe der Mann angegeben, Drogen genommen zu haben. Daraufhin sei eine Blutprobe entnommen worden. Im Anschluss wurde er wieder entlassen, wie es hieß.

Der Sanitäter wurde laut Polizei leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Der 45-Jährige verletzte sich demnach ebenfalls leicht, als er sich gegen die Festnahme wehrte. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, wie es hieß. Die Ermittlungen laufen.