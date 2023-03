Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Benediktiner-Pater Rhabanus Petri hat die katholische Kirchengemeinde St. Christophorus in Wörth seit September einen echten TV-Star in ihren Reihen. Als Sänger der Klassik- und Kirchenmusikgruppe Die Priester war er in den Charts und beim ESC-Vorentscheid. Wie er mit dem Rummel von TV-Schlager-Shows umgeht.

Die wenigsten Südpfälzer wissen wohl, dass sie bei einem Star einer geistlichen Boygroup die Beichte ablegen können. Pater Rhabanus Petri, der zehn Jahre als Abt gewirkt hat, kann man sogar