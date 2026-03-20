In der Nähe der Höllenlöcher verunglückt ein Wanderer schwer. Wie Passanten, Bergwacht und Polizei gemeinsam helfen konnten.

Neuffen (dpa/lsw) - Mit schweren Verletzungen ist ein Wanderer nach einem Absturz auf einer Tour von der Bergwacht gerettet worden. Der 70-Jährige sei in einem Waldstück bei Neuffen (Kreis Esslingen) geborgen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Passanten in der Nähe der Höllenlöcher, einer Wanderregion mit teils steilen Felswänden, Hilferufe gehört und die Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Die Bergwacht fand den abgestürzten Wanderer und holte ihn per Seilwinde aus dem Wald. Sein Hund ergriff zunächst die Flucht, er wurde aber von der Polizei eingefangen.