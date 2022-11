Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Passanten haben in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eine stark skelettierte Leiche entdeckt. Nach Auskunft der Polizei vom Sonntag wurde die Leiche am Freitag im Bereich eines Golfplatzes gefunden. Es sei davon auszugehen, dass der Leichnam bereits mehrere Monate dort gelegen habe. Die genauen Umstände werden gerade ermittelt. Die Kriminalpolizei sei involviert. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.

