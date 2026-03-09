Ein Mann wird auf einem Parkplatz niedergeschlagen und fährt dann schwer verletzt zu einem Krankenhaus. Im Behandlungszimmer kommt er erst mit Hilfe an.

Offenburg (dpa/lsw) - Auf dem Parkplatz eines Klinikums in Offenburg (Ortenaukreis) haben Passanten einen schwer verletzten Mann entdeckt. Der 58-Jährige habe bewusstlos in seinem Auto gesessen, teilte die Polizei mit. Später sagte der Mann, er sei auf einem Autobahnparkplatz der A5 niedergeschlagen worden. Die Unbekannten sollen dabei ein Schlagwerkzeug oder Baseballschläger genutzt haben. Danach sei der Mann selbst zu der Klinik gefahren.

Opfer auf Intensivstation

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 58-Jährige auf der Intensivstation behandelt werden. Er konnte erst am Tag nach der Tat von der Polizei befragt werden. Die Beamten suchen nun nach den Tätern.