Ein Fußgänger macht im Bereich einer Baustelle in Mannheim eine brisante Entdeckung. Kurz darauf rückt der Kampfmittelbeseitigungsdienst an.

Mannheim (dpa) - Ein Passant hat eine Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg an der Hafenpromenade in Mannheim gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst barg die Granate am späten Samstagabend und transportierte sie ab, wie die Polizei mitteilte. Es sei demnach davon auszugehen, dass das Geschoss bei Bauarbeiten ausgegraben und am Fundort abgelegt worden sei, ohne die zuständigen Stellen zu informieren. Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bestand keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Fundort ab und räumte vorsorglich ein danebenliegendes Wohnhaus und ein Restaurant. Von den Maßnahmen waren etwa 70 Menschen betroffen. Als der Einsatz beendet war, konnten die Betroffenen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.