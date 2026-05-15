Ein Mann raucht eine Zigarette im Regionalzug zwischen Mannheim und Frankfurt am Main. Als die Schaffnerin ihn hinauswerfen will, wird er aggressiv und schlägt zu.

Weinheim (dpa) - Ein Mann soll einer Zugbegleiterin in einem Regionalexpress von Mannheim nach Frankfurt/Main mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die 49-Jährige erlitt nach Polizeiangaben eine Platzwunde am Auge und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann hatte demnach am Donnerstagabend eine Zigarette im Zug geraucht und wurde aggressiv, als die Schaffnerin ihn deshalb in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) aus dem Waggon werfen wollte. Der Tatverdächtige war der Polizei bereits bekannt, gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.