Sardinien ist auch schön. Für den Minfelder Pascal Ackermann von Bora-Hansgrohe (unser Archivbild) hatte die 1. Settimana Ciclistica Italiana aber wohl eher etwas von einer Strafversetzung. Der Pfälzer holte sich die abschließende fünfte Etappe der Rundfahrt, sein dritter Etappensieg auf der Insel, sein vierter in diesem Jahr. Wegen zu wenigen Erfolgen hatte die Teamleitung seines Rennstalls ihn nicht für die Tour de France nominiert. Ob der 27-Jährige weiter für den Rennstall fahren wird, seit 2017 tut er das, ist unklar. Am 9. August beginnt die Polen-Rundfahrt. Am Samstag wird Ackermann bei der 16. Sixdays Night auf der Bahn im nordbadischen Oberhausen-Rheinhausen erwartet (ab 17 Uhr). Als Sieger von 2019 ist er Titelverteidiger. Wegen Corona musste 2020 die 100-Jahr-Jubiläumsveranstaltung des RSV Edelweiß Oberhausen ausfallen. Neben Ackermann werden auch Spitzenprofis wie Marco Mathis und Maximilian Beyer um den Sieg kämpfen. Ergänzt wird das Fahrerfeld mit Tristan Marguet (Schweiz), Marc Hester, Oliver Wullf Frederiksen (beide Dänemark) und anderen starken Ausländern. Ausgetragen wird auch ein Lauf der Bundesliga der Frauen und Juniorinnen. Der Veranstalter rät, Karten im Vorverkauf zu erwerben. Wegen der Corona-Verordnung ist die Anzahl der Zuschauer begrenzt.