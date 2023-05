Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem ersten Saisonsieg in Frankfurt-Griesheim hat der TV Bad Bergzabern in der 2. Regionalliga nachgelegt und seinen Gegner DJK Nieder-Olm in der Tabelle überholt. Trainer Eric Marschke gibt alles. Mit einer Umstellung der Defensive gelingt ein 89:75-Sieg.

Nach dem 89:75 (42:49)-Sieg gegen die DJK Nieder-Olm steht der TV Bad Bergzabern in der 2. Basketball-Regionalliga auf dem fünften Platz. Den Durchbruch schafften die Kurstadt-Korbjäger nach dem