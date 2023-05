Heilbronn (dpa/lsw) - Weil er seine Partnerin mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, ist ein Mann in Heilbronn festgenommen worden. Der 44-Jährige soll die 34-Jährige zuvor am Montagabend in ihrer Wohnung in Erlenbach (Kreis Heilbronn) der Untreue bezichtigt haben, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Die Frau konnte sich im Laufe der Attacke in einem günstigen Moment auf die Terrasse retten und um Hilfe rufen. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige wurde nach einer Fahndung noch in derselben Nacht in der Nähe seiner Wohnung festgenommen und am Mittwoch in ein Gefängnis gebracht.

PM Polizei