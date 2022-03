Wernau (dpa/lsw) - Weil er den Partner seiner Ex-Freundin mit einem Schraubenzieher schwer verletzt haben soll, sitzt ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen den Mann und einen 23 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen werde nach der Tat in Wernau (Landkreis Esslingen) wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bislang gingen die Ermittler davon aus, dass der 23-Jährige das Opfer während des Angriffs am Samstag festgehalten habe.

Erst als eine Anwohnerin eingegriffen habe, habe das Duo von dem 25-Jährigen abgelassen. Der ältere der beiden mutmaßlichen Täter soll die 61-Jährige noch mehrfach geschlagen und leicht verletzt haben. Später wurde das Duo demnach vor Ort festgenommen, am Sonntag ordnete eine Richterin Untersuchungshaft für die beiden an.

Mitteilung Polizei und Staatsanwaltschaft