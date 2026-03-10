Jordan Murray spielte für mehrere Teams in Deutschland. Ein medizinischer Notfall um den Kanadier schockt die österreichische Eishockey-Welt.

Klagenfurt (dpa) - Eine Eishockey-Partie in Österreich ist von einem schwerwiegenden Zwischenfall überschattet worden. Bei der ICE-Viertelfinalpartie zwischen dem Rekordmeister KAC aus Klagenfurt und dem ungarischen Team Fehervar gab es einen medizinischen Notfall. Betroffen war der vier Jahre lang in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktive Profi Jordan Murray aus Kanada, wie der Club auf seiner Website mitteilte.

Wie mehrere österreichische Medien berichteten, brach Murray zu einem frühen Zeitpunkt des Spiels ohne gegnerische Einwirkung auf dem Eis zusammen. Der 33-Jährige musste demzufolge auf dem Eis reanimiert und schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel in Klagenfurt wurde in der 18. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochen.

Murray stand für die deutschen Clubs Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings unter Vertrag. Im vergangenen Sommer war er aus Deutschland nach Klagenfurt gewechselt.