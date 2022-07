Colombo (dpa) - Das Parlament in Sri Lanka hat am Mittwoch den geschäftsführenden Präsidenten Ranil Wickremesinghe zum neuen Staatsoberhaupt gewählt. Der 73- Jährige tritt die Nachfolge von Gotabaya Rajapaksa an, der sich in der vergangenen Woche inmitten von Massenprotesten ins Ausland abgesetzt und seinen Rücktritt erklärt hatte.