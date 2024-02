Friedrichshafen (dpa/lsw) - Beim Ausparken ist ein 78-Jähriger in Friedrichshafen (Bodenseekreis) in ein Schaufenster gefahren. Nach Angaben des Mannes war er von der Bremse aufs Gas gerutscht, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Folge fuhr der Wagen über die Straße und den Gehweg in die Scheibe eines Geschäfts. Verletzt wurde dabei niemand. Bei dem Unfall am Sonntag entstand nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein hoher Sachschaden.

PM der Polizei