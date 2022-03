Als Beitrag zur Sonderausstellung „Göttinnen des Jugendstils“ zeigt das Badische Landesmuseum in einer Studioausstellung nun Arbeiten der international bekannten iranischen Künstlerin Parastou Forouhar. In „Schmetterling erbeutet!“ widmet sie sich mit einer Serie von Schmetterlingsbildern im Schloss systematischen Ornamenten.

In der gereihten Wiederkehr des immer gleichen Motivs spürt sie dem Phänomen nach, das auch den Jugendstil geprägt hat, inspiriert von der Kunst des Orients. Sie verbindet das Mysterium des Gleichklangs mit einer Anklage gegen das Regime ihrer Heimat Iran: Raster und Ordnung als Zeichen politischer Repression und Gewalt. In ihrer Objektinstallation verdichte sich das Schöne und das Schreckliche im Gewand von Tagfaltern, so das Museum.

Der Schmetterling als Sinnbild für die Leichtigkeit des Seins werde in Schaukästen als Totem-Tier zum Sinnbild des Grauens. „Das Ornament ist der wohl typischste Ausdruck islamischen Weltverständnisses. Dem Gesetz der immerwährenden Gabelung gehorchend, wirkt seine Spielart – die Arabeske – in die Tiefe des Daseins.“ In der Welt des Islam gelte sie als Spiegel des geistigen Universums. Forouhar entlarve es, indem sie auf die Darstellung eines konkreten Inhalts verzichtet und reines Dekor zeigt.

Ergänzt wird die Installation durch ihre digitalen Zeichnungen „Unwetter IV“ von Kumulus-Wolken und die Wandinstallation „Augen“, die aus einem Dickicht menschlicher Gliedmaßen schauen.