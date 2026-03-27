Ein Pferd gerät in einem Anhänger auf einer Bundesstraße in Panik. Warum die Tierärztin es schließlich erlösen musste.

Pliezhausen (dpa/lsw) - Ein Pferd hat sich im Gestänge eines Anhängers auf einer Bundesstraße in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) so stark verklemmt, dass es schließlich von einer Tierärztin eingeschläfert werden musste. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 65-Jährige, der mit dem Pferdeanhänger fuhr, im Rückspiegel gesehen, dass das Tier die vordere Tür des Anhängers aufgestoßen hatte. Daraufhin habe er auf dem Seitenstreifen gehalten.

Der Mann habe bemerkt, dass sich das Tier unter einem Gestänge im Anhänger hindurchgewunden hatte. Es steckte fest und geriet in Panik. Einer alarmierten Tierärztin gelang es, das Pferd zu beruhigen, so dass die Feuerwehr es aus dem Anhänger befreien konnte. Allerdings war das Pferd so schwer verletzt, dass die Tierärztin es von der Qual erlösen musste.