Auch im Winter ist Eiszeit. Jedenfalls hat sich das Jan Reither für seine Rhodter Eismanufaktur Palatineis vorgenommen und eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: „Glas, Gawwel & Gebabbel“.

Viel Gebabbel ist in der Tat zu erwarten, wenn es zum Auftakt am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr heißt: „Michael Konrad määnt jo blooß“. „De Ding und der ganz normale Pfälzer Wahnsinn“ heißt das Programm, zu dem erstmals Mini-Krimis um den Privatdetektiv Dschonni Rapunzel zählen: den Schnüffler „der schneller am Schorle zieht wie e Teichbump“.

Michael Konrad, Redakteur der RHEINPFALZ am SONNTAG, wird aber auch alte Bekannte aus seiner Dialektkolumne präsentieren: Ob die „Dannde Liesel“ dem Autor ungefragt die Welt erklärt oder er mit seiner schon fast legendären „Mitbewohnerin“ den Alltag in einem Pfälzer Haushalt zu managen versucht. Konrads Programm zeugt von einer kindlichen Freude an der Absurdität des Zusammenlebens und von seiner Suche nach dem wahren Sinn von Heimat.

Neuer Pfalzkrimi

Weiter geht’s im Kulturprogramm der Rhodter Eismanufaktur am Freitag, 10. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr mit dem Hainfelder Autor Werner Carl und seinem dritten Pfalzkrimi „Mord auf der Rietburg“, der gerade erschienen ist. Darin ermittelt Kriminalhauptkommissar Karl Kerner in einem fiktiven Klinikum in der Südpfalz. Und Gebabbel gibt es auch hier genug. Dem Roman hängt sogar ein Glossar an, dass Nicht-Pfälzern so manchen Dialektausdruck und auch Spezialitäten wie das Kesselfleisch erklärt.

Auch vor Ort in der Eisdiele soll’s zu den literarischen auch kulinarische Happen geben – mal spanische, mal pfälzische. Und auch Themenabende zu Wein oder Käse schweben Jan Reither vor. So heißt es am 24. Februar ab 19 Uhr „Rhodt trifft Südtirol“, wenn Weinbotschafter Josef Burkhardt sechs Gewürztraminer vorstellt.

Geplant sind im neuen Eiscafé in der Rhodter Weinstraße vier oder fünf solcher Abende bis März. Das Programm ist allerdings noch in Arbeit und wird sukzessive auf der Homepage veröffentlicht.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf per E-Mail an info@palatineis-eismanufaktur.de oder telefonisch unter 06323 9290657. Infos zu den weiteren Terminen der Reihe sind auf der Webseite www.palatineis-eismanufaktur.de zu finden.