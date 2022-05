Zum Jubiläumskonzert seines Zehnjährigen kommt das Palatina-Klassik-Ensemble mit feierlicher Musik zum Pfingstfest am Montag, 6. Juni, 16 Uhr, in die Klosterkirche Eußerthal.

Das Festival Palatina Klassik wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Seit Michael Wagner und Leo Kraemer den Förderkreis ins Leben gerufen haben, hat ihr Ensemble bereits über 200 Konzerte gegeben, etliche auch in der Südpfalz, etwa in der Zisterzienser-Abteikirche Eußerthal, dem Schloss Villa Ludwigshöhe und der Landauer Marienkirche.

Jetzt soll in der Zisterzienser-Abteikirche Eußerthal das Programm wieder erklingen, mit dem das Festival 2012 in Eußerthal ins Leben gerufen wurde. Im Zentrum steht also Mozarts missa brevis in C (KV 259).

Auch zum Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten kommt das Orchester in die Südpfalz: zu einem Neujahrskonzert am 7. Januar 2023 in der Stadthalle Germersheim.

Karten könnten bestellt werden unter Telefon 06232 36225 und über Reservix.