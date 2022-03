Ein Paketfahrer soll mit seinem Wagen in Ellwangen (Ostalbkreis) mutwillig einen Mann rund 50 Meter mitgeschleift haben. Das 52 Jahre alte Opfer sei schließlich hingefallen und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ellwangen (dpa/lsw) - Den Beamten zufolge war der Paketfahrer am Montag auf ein Firmengelände gefahren, als Mitarbeiter des Betriebs Kabel und Schläuche aufwickelten. Mehrfach sei dem Fahrer gesagt worden, nicht über diese zu fahren. Nach Angaben der Polizei zerstörte der 57-Jährige beim Wenden aber dennoch eines der Kabel.

Ein Mitarbeiter habe ihn anschließend zur Rede stellen wollen. Doch der Fahrer sei weitergefahren, während sich der Mitarbeiter an der Fahrertür festgehalten habe. Erst an der Ausfahrt des Firmengeländes habe der Paketfahrer die Geschwindigkeit verlangsamt, so dass der 52-Jährige habe loslassen können und zu Fall gekommen sei.

Der Paketfahrer sei dann vom Firmengelände geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte ihn stoppen.

