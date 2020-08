Nach Unfall geflüchtet ist am Mittwochmittag gegen 13 Uhr laut Polizeibericht der Fahrer eines Paketdienstes in der Kleppergasse in Meckenheim. Er hatte zuvor eine Hauswand gestreift und so einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Ein Zeugin meldete den Vorfall der Polizei, konnte aber nicht das Kennzeichen ablesen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324/9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.