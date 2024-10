Ein Mann will, dass der Bote seine Bestellung bis zu seiner Wohnungstür im oberen Stock eines Hauses bringt. Das macht der dann auch und doch schlägt der Empfänger zu.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 61-Jähriger soll in Mannheim einem Paketboten ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor hätten die Männer darüber gestritten, ob der Bote das Paket an der Haustür übergeben kann oder er es bis zur Wohnung des Mannes in einem oberen Stock des Mehrfamilienhauses tragen muss, teilte die Polizei mit.

Der 33-Jährige habe schließlich nachgegeben und das Paket zur Wohnung des 61-Jährigen gebracht. Oben angekommen soll der Mann dem Zusteller ins Gesicht geschlagen und ihn leicht verletzt haben. Schließlich sei die Polizei angerückt, um die Auseinandersetzung zu schlichten. Gegen den 61-Jährigen ermittele die Polizei nun wegen Körperverletzung.