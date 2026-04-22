Baden-Württemberg Paar soll Frauen zur Prostitution gezwungen haben

Handschellen
Ein Richter soll über die Haftfrage des Paars entscheiden. (Symbolbild)

Mindestens fünf Frauen betroffen: Ein Paar soll Frauen in Stuttgart zur Prostitution gezwungen haben. Was entdeckten die Ermittler beim Zugriff?

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 53-jähriges Paar sollen mehrere Frauen in Stuttgart zur Prostitution gezwungen und ihnen die Einnahmen abgenommen haben. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei durchsuchten Beamte am Dienstag Wohnungen und nahmen den Mann und die Frau fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Paar steht demnach im Verdacht, mindestens fünf Frauen illegal als Prostituierte beschäftigt und ihnen Geld abgenommen zu haben.

Hinweise darauf ergaben sich bereits im März. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem Handys, mehrere Tausend Euro Bargeld und Dokumente von Prostituierten. Das tatverdächtige Duo soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

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