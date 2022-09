Ein Paar ist an einem Busterminal am Stuttgarter Flughafen beim Drogenschmuggel aufgeflogen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Über 100 Gramm Heroin, 40 Gramm Ecstasy, 32 Gramm Kokain und drei Gramm Haschisch hatten die beiden bei sich, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Der 39-Jährige erklärte der Polizei, dass die beiden aus Bosnien-Herzegowina nach Belgien gereist seien, um das Heroin zu besorgen. Auf der Rückfahrt mit einem Fernreisebus am Samstag in ihre Heimat Bosnien verhielten sie sich auffällig unruhig, weshalb Zollbeamte am Flughafen sie kontrollierten und die Drogen fanden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Pressemitteilung des Hauptzollamts