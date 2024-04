Ein Mann hat am Bahnhof in Aldingen (Kreis Tuttlingen) Fahrgäste belästigt, Beamte angegriffen und ist schließlich von einem Polizeihund gebissen worden. Der 31-Jährige sei zunächst in einem Bus am Bahnhof aggressiv geworden und habe dort mehrere Insassen angepöbelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin bekam er am Samstagabend einen Platzverweis der Polizei. Doch nur eine Stunde später rückten die Beamten erneut seinetwegen aus, da er diesmal mit Blumenkübeln um sich warf. Bei der anschließenden Festnahme leistete er Widerstand und griff einen Polizeihund an, sodass dieser ihm in die Hand biss.

Aldingen (dpa/lsw) - Weil der 31-Jährige weiterhin aggressiv war, bekam er von einem Notarzt Beruhigungsmittel, wie es weiter hieß. Er kam in ein Krankenhaus und muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

