Am Ostermontag erwartet die Menschen im Südwesten heiteres Wetter mit bis zu 21 Grad. In den Nächten kühlt es aber weiterhin deutlich ab. Die Aussichten machen Lust, Zeit draußen zu verbringen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich am Ostermontag auf überwiegend freundliches Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg heiter bis wolkiges Wetter, mit Höchstwerten zwischen 14 Grad und bis zu 21 Grad. Am Feiertag weht demnach ein schwacher Nordwestwind.

In der Nacht zum Dienstag klart es den DWD-Meteorologen zufolge vielerorts auf. Im Süden kann sich vereinzelt Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen 6 und minus 1 Grad.

Sonniger Start in die kurze neue Woche

Am Dienstag zeigt sich der Himmel in Baden-Württemberg meist wolkenfrei. Nur über dem Bergland könnte sich am Nachmittag lockere Quellbewölkung bilden. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad an der Ostalb und erreichen bis zu 24 Grad in Südbaden. Ein schwacher Nordostwind sorgt für leichte Brisen.

Im Laufe der Woche bleibt es frühlingshaft warm. Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es erneut sternenklar, mit Tiefstwerten von 6 Grad im Schwarzwald und bis minus 2 Grad zwischen Odenwald und Ostalb. Tagsüber soll es dem DWD zufolge überwiegend sonnig bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad. Der östliche Wind bleibt schwach, kann aber gelegentlich in Böen auffrische.