Die Wetteraussichten für Ostern: Wo Schokohasen besser im Schatten versteckt werden sollten und wo ein Regenschauer die Eiersuche stören könnte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Suche nach Ostereiern und Schokohasen kann in diesem Jahr nahezu überall im Land ins Freie verlegt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Ostersonntag vom Vormittag bis zum Mittag landesweit mildes und vor allem trockenes Wetter. In den meisten Teilen von Baden-Württemberg kann mit Sonne und Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad gerechnet werden, sagte ein Meteorologe. Schokohasen und Schokoeier sollten also besser im Schatten versteckt werden.

Gegen Mittag oder Nachmittag könnten dem Experten zufolge von der Schwäbischen Alb bis Oberschwaben vereinzelte und kurze Schauer auftreten. Auch vom Hochschwarzwald bis auf die Baar seien örtlich einige Regentropfen möglich.

«Drei Supertage» in der nächsten Woche

Das Frühlings-Comeback mit viel Sonne und deutlich höheren Temperaturen als zuletzt hat auch mit Luftmassen zu tun, die aus Südspanien kommen, wie der Meteorologe beschrieb. Lediglich am Ostermontag sei mit einem «kleineren Temperatureinbruch» zu rechnen, wenn viele Quellwolken verhinderten, dass die Sonne durchkomme. Dafür bleibt es am zweiten Feiertag trocken.



«Dann kommt der Frühling entschlossen zurück», sagte der DWD-Experte. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag seien «drei Supertage» zu erwarten, möglicherweise sogar mit kaum einer Wolke am Himmel. Frost wird absehbar auch kein Thema mehr sein: «Die milde Luft ist gekommen, um zu bleiben.»