Der international geschätzte Bass-Bariton Klaus Mertens gestaltet am Freitag, 23. April, 19.30 Uhr, eine österliche Andacht in der Landauer Marienkirche mit Werken von Allessandro Grandi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Josef Gabriel Rheinberger, Albert Becker, Johann Christian Heinrich Rinck und Franz Schubert. Horst Christill spielt an Orgel und Flügel begleiten. Dominik Schindler liest österliche Texte. Mertens wird nach Mitteilung Christills für seine „unverwechselbare Ausdrucksstärke, sein angenehmes Timbre und sein Textgespür gefeiert. Die Andacht wird live gestreamt über den Youtube-Kanal der Marienkirche. Tickets gibt es auf der Homepage www.kirchelandau.de/tickets.