Nachdem Steven Spielberg die Geschichte von Oskar Schindler bereits 1993 verfilmt hat, kam der Stoff in einer ganz eigenen Fassung im Herbst 2018 erstmals auf die Bühne. Zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler in insgesamt 27 Rollen lassen ihn auf der Bühne lebendig werden. Am Freitag, 26. November, 19.30 Uhr, ist er in einer Inszenierung der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig beim Wörther Kulturherbst in der Festhalle zu sehen.

Das Theaterstück beruht auf historisch belegbaren, wahren Begebenheiten. Alles beginnt auf einem Dachboden im niedersächsischen Hildesheim im Jahr 1997: Die Kinder des verstorbenen Ehepaares Staehr lösen den Hausstand ihrer Eltern auf. Noch ahnen sie nicht, dass sie einen Koffer von Oskar Schindler finden werden, in dem zig Original-Listen, Fotos und Briefe lagern. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt… diese erzählt die Geschichte von Oskar Schindler. Dem deutschen Unternehmer, dem es 1945 gelungen ist, mehr als 1.000 Juden vor den NS-Vernichtungslagern zu bewahren. „Schindlers Liste“ umfasst die Namen von 800 Männern und 300 Frauen, die der Unternehmer allesamt mit seinem Vermögen als Arbeitskräfte kaufte und sie somit vor der Deportation bewahrte.

