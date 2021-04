Los Angeles (dpa) - Der Oscar für den besten Film geht an das Drama «Nomadland» der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Das Werk erzählt von einer Frau in wirtschaftlicher Not, die ohne festen Wohnsitz mit ihrem Auto durch die USA zieht.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-351997/1